Seri katil firar etti! 42 kadını öldüren Collins Jumaisi için Kenya alarmda

20 Ağustos 2024 15:00 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 15:07

Japonya'da 2 makasın kaybolması havalimanını felç etti! Onlarca uçuş iptal oldu

Japonya'da 2 makasın kaybolması havalimanını felç etti! Onlarca uçuş iptal oldu

Kenya'da kendi eşi de dahil peş peşe 42 kadını öldürüp, cansız bedenlerini çöplüğe atan Collins Jumaisi, gözaltına alınmış, bir karakolda tutuluyordu. 33 yaşındaki seri katilin, 12 Eritreli mahkumla beraber hapishaneden kaçtığı belirtildi.

Kendi eşini ve beraberinde 42 kadını öldürdüğünü itiraf eden katil hakkında yetkililer ''Karşımızda psikopat bir seri katil olduğu açık'' ifadelerini kullanmışlardı.

CESETLER ÇÖPLÜKTE BULUNDU

Katil Collins'in yaşadığı bölgedeki çöp alanlarında çok sayıda kadının cansız bedeni poşetlere sarılı halde bulunurken evindeki aramalarda da bıçaklar, poşetler ve bantlar bulunmuştu.

Köylüler ise öldürülen kadınların son zamanlarda yönetim karşıtı gösterilere katılan genç kadınlar olduğunu, polislere de öfkeli olduklarını iddia ettiler.

Emniyet arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.