Seri katil firar etti! 42 kadını öldüren Collins Jumaisi için Kenya alarmda
Kenya'da eşi de dahil 42 kadını öldüren seri katil Collins Jumaisi, karakoldan kaçtı. Cinayetlerini bir bir itiraf eden seri katilin kayıplara karışmasıyla ülkede alarm verildi.
Kenya'da kendi eşi de dahil peş peşe 42 kadını öldürüp, cansız bedenlerini çöplüğe atan Collins Jumaisi, gözaltına alınmış, bir karakolda tutuluyordu. 33 yaşındaki seri katilin, 12 Eritreli mahkumla beraber hapishaneden kaçtığı belirtildi.
Kendi eşini ve beraberinde 42 kadını öldürdüğünü itiraf eden katil hakkında yetkililer ''Karşımızda psikopat bir seri katil olduğu açık'' ifadelerini kullanmışlardı.
CESETLER ÇÖPLÜKTE BULUNDU
Katil Collins'in yaşadığı bölgedeki çöp alanlarında çok sayıda kadının cansız bedeni poşetlere sarılı halde bulunurken evindeki aramalarda da bıçaklar, poşetler ve bantlar bulunmuştu.
Köylüler ise öldürülen kadınların son zamanlarda yönetim karşıtı gösterilere katılan genç kadınlar olduğunu, polislere de öfkeli olduklarını iddia ettiler.
Emniyet arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.