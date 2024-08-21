Seri katilin firarına polis desteği! 42 kişiyi öldüren Collins Jumaisi 12 kişiyle beraber kaçtı

21 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:30

Nafaka ödememek için 'ölü taklidi' yapan adam hapis cezası aldı: Senelerine mal oldu

Nafaka ödememek için 'ölü taklidi' yapan adam hapis cezası aldı: Senelerine mal oldu

Kenya'da son 2 sene içerisinde kendi eşi de dahil 42 kadını öldürüp çöplüğe atan seri katil Collins Jumaisi, tutuklu olduğu karakoldan firar etti. Ülkeyi alarm durumuna geçiren firarın detayları gün yüzüne çıktı. Gigiri Polis Karakolu'ndan 12 kişiyle beraber firar eden seri katil Jumaisi'nin polis yardımıyla kaçtığı, firara yardım ettiği düşünülen 8 polisin açığa alındığı belirtildi.

Kriminal Soruşturma Dairesi Başkanı Muhammed Emin firarı, 'talihsiz' olarak değerlendirirken 13 kişinin tel örgü çatıyı kesip, çevre duvarını tırmanarak kaçtığı öğrenildi.

Khalusha ile birlikte kaçan 12 kişinin, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri için gözaltına alınan Eritre vatandaşları olduğu aktarıldı.

KENYA'DA SERİ KATİL ALARMI

Nairobi'nin Mukuru bölgesinde 12 Temmuz'da farklı zamanlarda öldüğü tespit edilen 9 kişinin cesedi bulunmuştu. İlk incelemelere göre, cesetlerden 8'inin kadın olduğu tespit edilmişti. Daha sonra aynı yerde ceset parçalarıyla dolu torbalar bulunmuştu.

Polis, olayla ilgili gözaltına alınan 33 yaşındaki Collins Jumaisi'nin 2022'den bu yana aralarında eşinin de bulunduğu 42 kadını öldürdüğü itirafında bulunduğunu açıklamıştı.

Jumaisi'nin avukatı iddiaları reddederek, müvekkilinin itiraf etmesi için polis tarafından işkence gördüğünü ileri sürmüştü.

Jumaisi, 14 Temmuz'da evinde EURO 2024 finalini izlerken polis tarafından yakalanmıştı.