Serinlemek için gölete girdi, sonu oldu! Günlerce beynini canlı canlı yediler

06 Temmuz 2024 10:46 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 11:33

Depresyon yüzünden başladı bir daha bırakamadı! Benzin bağımlısı kız herkesi şoke ediyor

Depresyon yüzünden başladı bir daha bırakamadı! Benzin bağımlısı kız herkesi şoke ediyor

Onlarca yıl çekiç olarak kullandı! Gerçeği öğrendiğinde şoke oldu

Onlarca yıl çekiç olarak kullandı! Gerçeği öğrendiğinde şoke oldu

Hindistan'da Kerala eyaletinin Kozhikode kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk, kirli bir gölette yüzerken beyin yiyen bir amipten kaptığı enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti.

India Today'in haberine göre Midrul adlı genç, paraziti Kerala'nın Kozhikode kentinde bir gölete girerken kaptı. Daha sonra 24 Haziran'da enfeksiyon nedeniyle yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen semptomları nedeniyle hayatını kaybetti ve bölgede iki aydan kısa bir süre içinde amipten ölen üçüncü kişi oldu.

Economic Times'a göre diğer kurbanlar 25 Haziran'da ölen 13 yaşındaki Kannurlu bir kız ve 21 Mayıs'ta ölen beş yaşındaki Malappuramlı bir kızdı.

İnsanların burunlarından girip beyinlerini yiyen korkunç amip Naegleria fowleri'nin Midrul'u etkilediği söyleniyordu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Midrul'un beyin dokusunun ölümü ve beynin genişlemesiyle sonuçlanan yıkıcı bir hastalık olan birincil amip Meningoensefalit'i (PAM) geçirdiğini belirtmektedir.

Dünya genelinde göller, nehirler ve hatta kötü yönetilen yüzme havuzları gibi sıcak tatlı su kaynakları bu mikroskobik haşereye ev sahipliği yapmaktadır. İnsandan insana bulaştığına dair herhangi bir vaka kaydedilmemiştir.

BEYİN YİYEN AMİPİN BELİRTİLERİ NELER

Belirtiler genellikle enfeksiyondan bir ila 12 gün sonra ortaya çıkar ve ilk başta şiddetli baş ağrısı, ateş, bulantı ve kusmayı içerir. Daha sonra nöbetler, boyun tutulması ve koma da görülebilir. Hastalık vakalarının %97'si ölümle sonuçlanır ve ölümlerin çoğu ilk belirtilerin ortaya çıkmasından bir haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşir.

Kuzey Amerika'da bugüne kadar sadece 5 PAM mağduru tespit edilmiştir. Ne yazık ki iklim değişikliği kirli suları daha yaygın hale getirebilir. Bilim insanlarına göre, artan sıcaklıklar ABD'nin kuzeyindeki su kaynaklarında amip üremesi için mükemmel bir ortam oluşturuyor.