Ses kaydı ifşa oldu! İsrail'in Batı Şeria planları ortaya çıktı

23 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 10:52

Gazze'de aylardır bombalarla Filistinli sivilleri katleden İsrail'in zulmün sürdüğü Batı Şeria'yı ele geçirmek için gizli gizli plan yaptığı da ortaya çıktı. ABD basınından New York Times, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in yakın zamanda Yahudi yerleşimcilere hükümetin İsrail’in Batı Şeria’yı yönetme biçimini değiştirmek için gizli bir çaba içinde olduğunu söylediği ses kaydını ortaya çıkardı.

İsrail hükümetinin resmi tutumu, Batı Şeria'nın statüsünün İsrailli ve Filistinli liderler arasında görüşmelerle sağlanması şeklinde olsa da Maliye Bakanı Smotrich'in ortaya çıkan ses kaydına göre, İsrail, Batı Şeria'yı gizlice sivil kontrolü altına almak istiyor. İsrail'in amacı ise Batı Şeria'nın Filistin devletinin parçası olmasını engellemek.

Ortaya çıkan ses kaydında, Batı Şeria'da İsrail ordusunun güvenlik kontrolündeki noktaların, Savunma Bakanlığı’nda Smotrich için çalışan sivil isimlere teslim edilmesi planlandığı belirtildi. Ses kaydında “Uluslararası ve hukuki bağlamda yutulması daha kolay olacak” ifadesini kullanan Smotrich’in, aksi takdirde İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmekle suçlanabileceğini söylediği aktarıldı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 38 BİNE DAYANDI

Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 260 gündür sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat Gazze Şeridi'ndeki sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 101 kişinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralananların sayısının ise 85 bin 911'e yükseldiği aktarıldı.