Sevgilisiyle çıktığı yürüyüşte 1 sivrisinek tarafından ısırıldı! Hayatını sonsuza dek değiştirdi

14 Eylül 2024 09:35 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 09:55

ABD'nin Minnesota eyaletinde 26 yaşındaki Gabrielle Bonafede adlı bir kadın, sevgilisiyle çıktığı bir yürüyüşün dünyasını sonsuza dek değiştirdiğini ifade etti. Doktorlar yaşadığı komplikasyonları teşhis etmek için çabalarken kısa süre sonra yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldığını söylüyor.

ABD'nin Minnesota eyaletinde erkek arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıkan 26 yaşındaki Gabrielle Bonafede adlı bir kadın, bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonra yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı.

Gabrielle Bonafede bunu takip eden olaylar zincirinin dünyasını sonsuza dek değiştirdiğini söylüyor. Başlangıçta kulak enfeksiyonu teşhisi konulan 26 yaşındaki kadın 12 hafta boyunca solunum cihazına bağlı kaldı. Sonunda kendisine sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Batı Nil virüsü teşhisi konuldu.

Gabrielle, “Böcek spreyi sıkmadım çünkü bunu düşünmüyordum. Eve geldim ve bir buçuk hafta boyunca iyiydim ama sonra midem bulanmaya ve başım dönmeye başladı. Grip benzeri semptomlar hissetmeye başladım.” ifadelerini kullandı.

54 yaşındaki annesi Lisabeth, Gabrielle'nin Eylül 2022'de ABD'nin Minnesota eyaletindeki Bloomington Ferry'de yaptığı yürüyüşün ardından kızının grip olduğunu düşündü. Ancak sadece bir gün sonra Gabrielle o kadar kritik bir durumdaydı ki erkek kardeşi acil servisi aradı.

DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Hastanenin çabalarına rağmen Gabrielle'in durumu sonraki 10 gün içinde daha da kötüleşti ve sağlık ekipleri cevap bulmak için çabaladı. Haftalar süren testlerden sonra nihayet Batı Nil virüsü teşhisi kondu.

Anne Lisabeth, “Enfeksiyon Hastalıkları ekibi geldi ve bize bunun Batı Nil virüsü olduğunu söyledi. Araştırdım ve o Ağustos ayında Minnesota'da görülmeye başladığını öğrendim.” dedi. Virüs, Gabrielle'in beyninde şişme ve frenik sinirinde hasar gibi ciddi komplikasyonlara yol açarak onu kendi başına nefes alamaz hale getirmişti.

Teşhis sonrası şok olan Gabrielle, “Batı Nil'i duymuştum ama 'ABD'de yok' diye düşünmüştüm” ifadelerini kullandı.

Bir travma merkezinde rehabilitasyon müdürü olarak görev yapan Lisabeth'in 30 yıllık sağlık deneyimi hayati önem taşıdığını kanıtladı ve Lisabeth bakıcı rolünü üstlendi.

Yaşanan süreçle alakalı Lisabeth, “Yaşı nedeniyle onu gönderecek hiçbir yer yoktu. Ben de onu eve götürdüm. İnanılmaz derecede korkutucu bir durumdu. Bunca yıllık tecrübeme rağmen hiç böyle bir şey görmemiştim.” ifadelerine yer verdi.

"BÖCEK İLACI OLMADAN DIŞARI ÇIKMAYI REDDEDİYORUM"

Gabrielle'in iyileşme süreci uzun ve zorlu bir yoldu, ancak 2 yıl sonra yarı normal bir hayat yaşıyor.

Gabrielle, hastalık sonrasını şöyle anlattı:

“Artık tekrar çalışabiliyorum ama bu durum erken çocukluk eğitimcisi olarak işimi etkiliyor. Sık sık nefes nefese kalıyorum ve enerjimi korumak için çocuklarla yapacağım aktiviteleri seçmem gerekiyor.”

“Her doktor ve uzman 'Bunun işe yarayıp yaramayacağını bilmiyoruz' dedi ve bunu duymak çok zordu. Ama çoğu insanın karşılaşmadığı zorluklarla karşılaştım. Bu beni daha iyi bir eğitimci ve daha kapsayıcı bir öğretmen yaptı.”

“Böcek ilacı olmadan dışarı çıkmayı reddediyorum. Geçmeyen bir endişe var ama çok şey öğrendim. Böyle bir şey olduğu için mutlu değilim ve kimsenin başına gelmesini istemem ama hiçbir şeyi de değiştirmezdim.”