Seyir halindeki araca binlerce arı saldırdı! Saniyeler içinde istila ettiler, görenler paniğe kapıldı

Rusya'nın Vladivostok şehrinde akılalmaz bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir araç arılar tarafından saniyeler içinde istila edildi. Yaşanan bir görgü tanığının çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla internette gündem oldu.

Rusya'nın doğusunda yer alan Vladivostok şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otobanda seyir halindeki bir otomobil saniyeler içinde binlerce arı tarafından istila edildi.

RT'nin haberine göre, olay anı başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyaya servis edilmesiyle internette viral oldu.

SANİYELER İÇİNDE ARACI İSTİLA ETTİLER

Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay, Vladivostok'un işlek caddelerinden birinde öğle saatlerinde meydana geldi. Günlük yoğunlukta akan trafikte bir otomobilin üzerini aniden binlerce arı istila etti. Yaşanan bu olayla birlikte hem sürücüler hem de yayalar paniğe kapıldı. Arılar dakikalar içinde aracın camları, kaputu ve tavanını tamamen kapladı.

Bir başka araçta bulunan sürücü ise bu ilginç ve ürkütücü anları saniye saniye kayda aldı. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşarak kullanıcılar arasında tartışma başlattı.