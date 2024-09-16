'Şeytan Adası' karanlık geçmişe sahip ürkütücü binayla kalakaldı! Ülke ikiye bölündü

16 Eylül 2024 09:40 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:41

Yunanistan'ın 'Şeytan Adası' olarak adlandırılan Gyaros Adası'nın karanlık yüzü yeniden gündem oldu. 50 yıldır terk edilmiş durumda olan adadaki tek insan izi, binlerce sürgün insanının tutulduğu devasa, terk edilmiş bir hapishane...

Cesetlerle dolu 'Umutsuzluğun Sıcak Küveti', dünyanın en ölümcül sularından biri

Cesetlerle dolu 'Umutsuzluğun Sıcak Küveti', dünyanın en ölümcül sularından biri

Roma İmparatorluğu'ndan bu yana sürgün bölgesi olarak kullanılan Yunan adası Gyaros'un karanlık yüzü turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yunanistan​'ın da siyasi isyancıları cezalandırmak için kullandığı adada terk edilmiş devasa bir hapishane​ var. 50 yıldır terk edilmiş bir halde bulunan hapishanenin karanlık geçmişi, ilgi çekmeye başladı.

'ŞEYTAN ADASI'

Sürgün ve işkence yeri olarak bilinen Gyaros, 'Şeytan Adası' olarak da biliniyor. 2000 yılına kadar Yunanistan​ bu adayı atış poligonu olarak kullandı. Fakat ardından halka kapatıldı. Sadece yetkili bir tur ziyareti için ayak basılabiliyor.

SÜRGÜN YERİ

Adada bulunan tek insan izi devasa hapishanede, 1948-1953 yılları arasında yaklaşık 10.000 kişi tutulmuş. Senede bir kez Gyaros'ta tutuklu bulunanlar, siyasi görüşleri nedeniyle sürgün edilenlere saygılarını sunmak için bir araya geliyorlar.

Adada taş kalıntılarının yanı sıra eski bir mezarlık da bulunuyor.

TURİZM MERKEZİ PLANI

Yunan yetkililer, adayı elektrik, su, mimari ve diğer tüm temel altyapıyı içeren devasa bir projeyle turizm merkezine dönüştürmeyi düşünüyor.

''TARİHE ZARAR VERİR''

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, ada için harekete geçti ve "Sürgün ve ölüm adası olan bu adanın, yaşam ve umut adası olmasını istedik." ifadelerine yer verdi.

Fakat bazı Yunanlılar, adanın tatil beldesine dönüştürülmesine karşı, tarihe zarar verileceğini düşünüyorlar.