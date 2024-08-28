Shanshan Tayfunu alarmı! Uçuşlar durdu, tren seferleri iptal

28 Ağustos 2024 09:48 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:30

Japonya'nın birçok bölgesinde Shanshan Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi. Bu akşam itibariyle etkili olması beklenen tayfun nedeniyle en az 192 uçuş tedbir amaçlı iptal edildi, 9 bin 300 yolcu uçuşunu gerçekleştiremedi. İlerleyen saatlerde daha fazla uçuşun iptal edilebileceği konusunda uyaran yetkililer, yolcuları firmaların güncel uçuş bilgilerini takip etmeye çağırdı.

SHANSHAN DEMİRYOLLARINI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Hava trafiğini olumsuz etkileyen Shanshan Tayfunu tedbirleri demiryollarını da etkiledi. Kyushu Hızlı Tren Hattı üzerinde yer alan Kumamoto İstasyonu ile Kagoshima-chuo İstasyonu arasındaki seferlerin bu akşam 20.00 itibariyle askıya alınacağı açıklanırken, diğer hızlı tren hatlarında da sefer iptalleri ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

Kagoshima ve Miyazaki eyaletlerinde bulunan 130 postanede gişe operasyonları geçici olarak askıya alındı ve özel kargo firmaları teslimatlarda gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

SEL VE HEYELAN UYARISI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise, Shanshan Tayfunu'nun bugün öğle saatleri itibariyle Kagoshima eyaletinde bulunan Yakushima adası açıklarından kuzey-kuzeybatı yönüne doğru hareket ettiğini duyurdu. Tayfunun Kyushu adasından karaya çıkabileceğini açıklayan yetkililer, şiddetli rüzgarlar, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.