Sıcak asfalta gömüldü! Polis korkunç kazanın detaylarını aktardı

05 Kasım 2024 14:54 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:19

ABD'nin Mississippi eyaletinde korkunç bir kaza sonucu 41 yaşındaki Darrell Sheriff adlı kişi sıcak asfaltın altında kalarak hayatını kaybetti. Yetkililer, kamyonun hidrolik hattının bozulduğunu, aracın arka kapağının açılmasıyla Sheriff'in sıcak asfalta gömüldüğünü açıkladı.

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ABD'nin Mississippi eyaletinde 41 yaşındaki Darrell Sheriff, kamyonun hidrolik hattını kontrol etmek için aracın arkasına geçti. O esnada kamyonun römorkunun kapağı açıldı ve sıcak asfalt, Sheriff'in üzerine döküldü. Polis Şefi Joseph Wade, Sheriff'i 'sıcak asfaltın altında gömülü' bulduklarını açıkladı.



Polis Şefi Joseph Wade

''YARALARI ÇOK AĞIRDI, HAYATTA KALAMADI''

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Wade, "Olay yerindeki bazı kişiler ona yardım etmeye çalıştı" dedi ve ekledi: "Yaşam mücadelesi verdiğini söylediler, ancak yaraları hayatta kalmasına izin vermeyecek kadar ağırdı." dedi.

Polis şefi olayı "korkunç" ve "trajik" olarak nitelendirdi. "Kimsenin görmek istemeyeceği türden bir olay" ifadesini kullandı.

KAZA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Sheriff'in ölümünün kaza olarak kayıtlara geçtiğini söyleyen Wade, "Damperli kamyonda bir tür arıza olduğu anlaşılıyor" açıklamasında bulundu.

Polis şefi Wade, Sheriff'in ailesinin teşhis sırasında 'travma' yaşadığını, kendisinin 'iyi ve çalışkan bir aile babası' olduğunu söyledi.