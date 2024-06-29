Şiddetli baş ağrılarının sebebi diş çekimi çıktı! Aylarca çektiği acı son buldu

29 Haziran 2024 15:48 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 15:48

Mark Shire, kronik sinüzit hastasıydı ve tıkalı burnu nefes almayı zorlaştırıyordu. 58 yaşındaki Shire, bu duruma alışkın olsa da son zamanlarda yaşadığı baş ağrıları çok şiddetliydi ve gece nefes almakta zorlandığı için artık uyuyamamaya başladı. İki yıl süren acıların ardından doktora başvuran Shire'ın sinüslerinde bir diş kalıntısı fark edildi.

DİŞ ÇEKİMİNİN ARDINDAN HAYATI MAHVOLDU

Mark Shire, 2020 yılında diş çekimi sırasında çok zorlandığını, bir şeylerin yolunda gitmediğini anladığını fakat ne olduğunu anlayamadığını söyledi. Tüm bu deneyimin çok korkutucu olduğunu belirten Shire, ilk diş çekiminin ardından acı çekmeye başladığını diş etinin ise bir türlü iyileşmediğini anlattı. Bir yıl sonra ise ağrı nedeniyle aynı diş muayenehanesine gitti ve bu kez antibiyotik tedavisi uygulandı ayrıca diş yuvası temizlendi.

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRILARI GEÇMEK BİLMEDİ

Şiddetli baş ağrıları, burun tıkanıklığı ve ağzındaki kötü tat ise bir türlü gitmek bilmeyince tekrardan doktora başvurduğunu söyleyen Shire, yaşadıklarını şöyle anlattı:

''Ocak 2022'de sinüs ağrısı ve tıkanıklığı nedeniyle tıbbi muayenehaneye gittim çünkü bunun dişlerimle ilgili olacağını hiç düşünmemiştim. Bana antibiyotik ve burun spreyi verdiler ama sorunlarım devam etti. Daha sonra kulak, burun ve boğaz bölümündeki bir uzman tarafından görüldüm.''

''Birkaç antibiyotik tedavisine rağmen burnumun sol tarafından ve boğazımda kötü kokulu, kalın, yeşil bir mukus, sol tarafta yüz ağrısı ve sol tarafta baş ağrısı yaşıyordum.''

''Sinüzit bana kalıcı bir soğuk algınlığı varmış gibi hissettirdi. Tıkalı burun, nefes almayı zorlaştırıyordu ve akan irin yüzünden ağzımda her zaman korkunç bir tat bırakıyordu. Çoğu zaman uyumakta zorluk çekiyordum ve bazen baş ağrılarım çok şiddetli olduğu için işe gidemiyordum.''

'''Tüm deneyim çok korkutucuydu. Sonunda bunun bir diş çekimi yüzünden olacağını hiç düşünmemiştim.''

SİNÜSÜNDEKİ DİŞ PARÇASI ÇIKARILDI

Mark Shire'ın sinüsünde bulunan diş parçası çıkarıldı ve kısa bir sürede sağlığına kavuştu.

Öte yandan NHS'ye göre, sinüzit, soğuk algınlığı veya gripten sonra yaygın olarak görülür ve yanaklarınızda, gözlerinizde ve alnınızda ağrıya, burun tıkanıklığına ve mukus oluşumuna, baş ağrısına ve diş ağrısına neden olabilir.