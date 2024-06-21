Şiddetli fırtına Moskova'yı yıktı! Ölü ve yaralılar var
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Haziran 2024 13:10 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 13:13
Rusya’nın başkenti Moskova etkili olan fırtına büyük hasara yol açtı. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
Rusya’nın başkenti Moskova’yı şiddetli fırtına vurdu.
Çok sayıda ağaç devrilirken, araçlarda ve binaların dış cephelerinde hasar meydana geldi.
ŞİDDETLİ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK
Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, Moskova'da 1 kişinin ağaç devrilmesi sonucu, 1 kişinin de üzerinde bulunduğu iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Fırtınada 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Şiddetli fırtınanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı