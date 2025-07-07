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 | Berrak Arıcan

Şiddetli mide ağrısıyla hastaneye başvurdu, içinden canlı yılan balığı çıktı

Çin'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından canlı, 30 santimetre boyunda bir yılan balığı çıktı. Adamın vücudunda adeta gezinti yapan balık, operasyonla çıkarıldı.

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Şiddetli mide ağrısıyla hastaneye başvurdu, içinden canlı yılan balığı çıktı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 10:50

Çin'in Hunan eyaletinde 33 yaşındaki bir adam, solgun yüz, aşırı terleme ve şiddetli mide ağrısı şikayetiyle Hunan Tıp Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar, BT taraması yaptıklarında ise midesini delip, karın boşluğuna giren bir yabancı cisim olduğu fark edildi.

İÇ ORGANLARIN ARASINDA YÜZÜYORDU

Doktorlar, hastayı acil olarak ameliyata aldıklarında ise iç organları arasında yüzen canlı bir yılan balığı gördüklerinde şoke oldular. Yılan balığı bağırsak duvarını tamamen delmişti ve karın boşluğunda serbestçe hareket ediyordu.

Şiddetli mide ağrısıyla hastaneye başvurdu, içinden canlı yılan balığı çıktı

Huaihua Daily'nin haberine göre, doktorlar kelepçe benzeri bir cerrahi alet kullanarak yılan balığını başarıyla çıkardılar. Enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için ise karın boşluğunu tuzlu suyla yıkadılar.

Ameliyatın ardından hasta iyileşti ve hastaneden taburcu edildi.

İNSAN BAĞIRSAKLARINI DELEBİLİYORLAR

Öte yandan ylan balığı, genellikle pirinç tarlaları, göller, göletler, akarsular ve kanallar gibi çamurlu tabanlı ortamlarda bulunan bir su hayvanıdır. Yumuşak toprakta yuva yapmasıyla bilinir ve belirli koşullar altında insan bağırsaklarını delebilmektedir.

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ETİKETLER
#mide ameliyatı
#ambulans
#Yılan Balık
#Cerrahi
#Hunan
#Dünya
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