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Şiddetli türbülansa giren uçakta olan 20 kişi yoğun bakıma alındı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 May 2024 15:28 - Güncelleme : 22 May 2024 15:32
Şiddetli türbülansa giren uçakta olan 20 kişi yoğun bakıma alındı

Singapur Havayolları'na ait yolcu uçağının türbülansa girmesi nedeniyle havada dehşet anları yaşandı. Yaralanan 20 yolcunun tedavilerine yoğun bakımda devam ediliyor.

Singapur Havayolları'na ait 211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu uçağın türbülansa girmesi sonucu yaralanan yolcular hastaneye kaldırıldı. Dün Tayland’ın başkenti Bangkok'a acil iniş yapan uçağın yaralanan 104 yolcusundan 85’nin 2 farklı hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Avustralya, İngiltere, Hong Kong, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Filipinler uyruklu 20 kişinin ise yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

73 YAŞINDAKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ 

Singapur Havayolları tarafından yapılan açıklamada, 20 Mayıs’ta Londra'dan havalanarak Singapur'a giden SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağının Myanmar üzerinde şiddetli türbülansa girmesi sonucu 73 yaşındaki bir İngiltere vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilmişti. Uçak 21 Mayıs’ta yerel saatle 15.45'te Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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