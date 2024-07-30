Şiddetli yağışlar sel ve heyelanı da beraberinde getirdi! Hindistan'da en az 36 kişi öldü

30 Temmuz 2024 10:52 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:11

Pakistan'da roketatarlı, füzeli aşiret kavgası: En az 35 kişi öldü, 166 kişi yaralandı

Pakistan'da roketatarlı, füzeli aşiret kavgası: En az 35 kişi öldü, 166 kişi yaralandı

Hindistan'ın güneyinde Kerala eyaletinde şiddetli yağışlar sel ve heyelanı da beraberinde getirdi. Wayanad bölgesinde 3 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda çok sayıda kişi toprak altına kaldı.

Bölge yetkilisi DR Meghasree, şu ana kadar 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eyalet Sağlık Bakanı Veena George ise 70'ten fazla kişinin yaralandığını belirtti.

SEL, KÖPRÜYÜ YIKTI

Bölgedeki bir köprünün çökmesi sonucu kurtarma çalışmalarının aksadığı belirtilirken, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 helikopter bölgeye sevk edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

''Wayanad'ın bazı bölgelerinde heyelanlar yaşanıyor. Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybedenler birlikte. Kurtarma operasyonları devam ediyor''

Modi, Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile iletişime geçtiğini, mümkün olan her türlü yardım konusunda eyalete destek vereceklerini belirtti.