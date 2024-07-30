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Şiddetli yağışlar sel ve heyelanı da beraberinde getirdi! Hindistan'da en az 36 kişi öldü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 10:52 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:11

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışlar sele ve heyelana neden oldu. Heyelanlarda çok sayıda kişi toprak altında kaldı. Yetkililer en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Hindistan'ın güneyinde Kerala eyaletinde şiddetli yağışlar sel ve heyelanı da beraberinde getirdi. Wayanad bölgesinde 3 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda çok sayıda kişi toprak altına kaldı.

Bölge yetkilisi DR Meghasree, şu ana kadar 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eyalet Sağlık Bakanı Veena George ise 70'ten fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Şiddetli yağışlar sel ve heyelanı da beraberinde getirdi! Hindistan'da en az 36 kişi öldü - 1. Resim

SEL, KÖPRÜYÜ YIKTI

Bölgedeki bir köprünün çökmesi sonucu kurtarma çalışmalarının aksadığı belirtilirken, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 helikopter bölgeye sevk edildi.

Şiddetli yağışlar sel ve heyelanı da beraberinde getirdi! Hindistan'da en az 36 kişi öldü - 2. Resim

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

''Wayanad'ın bazı bölgelerinde heyelanlar yaşanıyor. Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybedenler birlikte. Kurtarma operasyonları devam ediyor''

Şiddetli yağışlar sel ve heyelanı da beraberinde getirdi! Hindistan'da en az 36 kişi öldü - 3. Resim

Modi, Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile iletişime geçtiğini, mümkün olan her türlü yardım konusunda eyalete destek vereceklerini belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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