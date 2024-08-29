Şifacı olduğunu iddia etti! 24 insan kafatasıyla yakalandı

29 Ağustos 2024 02:43 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 02:55

Film gibi olay! Yolcunun tek sözüyle hayatı değişti: 100 milyon liralık servete ortak oldu

Film gibi olay! Yolcunun tek sözüyle hayatı değişti: 100 milyon liralık servete ortak oldu

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da kan donduran bir olay yaşandı. Başkent Kampala'da şifacı olduğunu iddia eden kişi 24 insan kafatasıyla yakalandı. Polis sözcüsü Patrick Onyango, BBC'ye yaptığı açıklamada, kafataslarıyla yakalan Ddamulira Godfrey'in insan kurban etmiş olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.

Onyango, şüpheli Ddamulira Godfrey'nin "İnsan Kurban Etmenin Önlenmesi ve Yasaklanması" yasası uyarınca suçlanabileceğini ve suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezasıyla karşılaşabileceğini ifade etti.

ŞÜPHELİNİN EVİ DE ARANIYOR

Godfrey'in, insan vücut parçaları ve kurban etme aletleriyle birlikte yakalandığı öğrenildi. Uganda polisi, Godfrey’in "türbe" olarak nitelendirdiği evinde insan kalıntılarının olma ihtimaline karşı aramalara devam edildiğini belirtti.

Temmuz ayında da bir tapınakta, metal kutular içine gömülmüş 17 kafatası bulunmuştu.