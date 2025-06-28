Sigara yasağının kapsamı Fransa'da genişledi! Uymayana para cezası

Fransa'da sigara yasağı genişledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlüğe göre artık park, plaj ve duraklarda sigara içmek yasak.

Fransa'da sigara yasağı kapsamlı olarak genişletildi. Pasif içiciliğin önüne geçilmesi için kamuya açık birçok alanda artık sigara içilmeyecek. Resmi gazetede yayımlanan yürürlüğe göre, 30 Haziran Pazar gününden itibaren plajlar, parklar, kamuya açık bahçeler ve otobüs duraklarında sigara içmek yasaklanacak.

DW Türkçe’nin haberine göre, kütüphane çevreleri, yüzme havuzlarının açık alanları ve okulların bahçeleri de yasak kapsamına alındı.

135 EURO PARA CEZASI

Yasağa uyulmaması durumunda 135 euro yani yaklaşık 6 bin 278 TL para cezası kesilecek. Yürürlüğe giren kararnameye göre, elektronik sigaralarla alakalı herhangi bir hüküm ise bulunmamaktadır.