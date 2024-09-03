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Sığır eti ihbarı baskını: Polisleri karşısında gören kadın hayatını kaybetti

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
03 Eylül 2024 10:24 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:40
Sığır eti ihbarı baskını: Polisleri karşısında gören kadın hayatını kaybetti

Hindistan'ın Bijnor ilçesinde 55 yaşındaki bir kadın, evine düzenlenen polis baskını sırasında panik atak geçirerek hayatını kaybetti. Baskın, evde sığır eti saklandığı ihbarı üzerine gerçekleştirildi.

Hindistan'ın Bijnor ilçesinde 55 yaşındaki bir kadın, evine düzenlenen polis baskını sırasında "panik atak" geçirerek hayatını kaybetti. Polis, baskını evde sığır eti saklandığı ihbarı üzerine gerçekleştirdi.

Bijnor Emniyet Müdürü, baskını gerçekleştiren 4 polisin görevden alındığını ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Evde "sakıncalı materyal" bulunmadığı belirtilirken, yanlış ihbarda bulunan kişi hakkında da yasal işlem yapılacağı ifade edildi.

AİLE ADALET TALEP EDİYOR

Kadının ailesi, polislerin baskın sırasında 55 yaşındaki kadına kötü davranışlarda bulunduğunu ileri sürdü. Oğlu, annesinin panik atak geçirdiğini ve klinikte hayatını kaybettiğini söyledi. Aile, yaşanan hadise ile ilgili adalet talep ediyor.

Polis, kadının ölümünün baskınla ilgisi olmadığını, astım hastası olduğunu belirtti. Ancak bu açıklama, ailenin iddialarıyla çelişiyor.

Yerel bir milletvekili, olayı protesto ederek polis hakkında daha ağır cezai işlem yapılmasını talep etti. Bu olay, bölgede polis uygulamalarına yönelik tartışmaları alevlendirdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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