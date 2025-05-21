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 | Berrak Arıcan

Sıkıntıdan kazdığı çukura hapsoldu! Yaşadığı korkunç anları böyle anlattı

Brezilya'nın Copacabana Plajı'nda eğlence olsun diye bir çukur kazan İngiliz turist, o çukura düştü. 22 yaşındaki genci oradan çıkarmak 3 saat sürdü.

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Sıkıntıdan kazdığı çukura hapsoldu! Yaşadığı korkunç anları böyle anlattı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 09:26

22 yaşındaki İngiliz Jensen Sturgeon, doğum günü için arkadaşlarıyla beraber Brezilya'ya gitti. Ünlü Copacabana Plajı'nda arkadaşları güneşlenirken canı sıkılan Sturgeon, kumda bir çukur kazmaya başladı.

Sıkıntıdan kazdığı çukura hapsoldu! Yaşadığı korkunç anları böyle anlattı

KUM ANİDEN ÇÖKTÜ

Strugeon'un oyalanmak için kazdığı çukur 2,5 metreye ulaştı ve suya denk geldi. Bir anda kum aniden çöktü ve genç kazdığı çukurun içine düştü. Bir süre başı dahil tüm vücudu kumun altında kalan Strugeon, bir süre uğraşıp kafasını kumun altından çıkarmayı başardığını anlattı:

"Arkadaşım güneşlenmeye başlamıştı, ben de 'bir çukur kazayım' dedim. 2.5 metre kadar indik, sonra suya ulaştık ve her şey üzerime yıkıldı. Başım bile kumun altındaydı. Bağırmaya çalıştım ama beni duyamadıklarını biliyordum."

Sıkıntıdan kazdığı çukura hapsoldu! Yaşadığı korkunç anları böyle anlattı

DÜŞTÜĞÜ ÇUKURDAN KURTARMA 3 SAAT SÜRDÜ

Kafasını kumun altından çıkardıktan sonra yardım için bağırdığını söyleyen Sturgeon'un çevresinde bir anda onlarca kişi toplandı. Çevredekiler, tahta parçaları, kürekler ve halatlarla üç saat süren bir çabanın ardından Sturgeon'u düştüğü çukurdan çıkarmayı başardılar.

Sıkıntıdan kazdığı çukura hapsoldu! Yaşadığı korkunç anları böyle anlattı

''O ÇUKURA SIKIŞAN ADAMIM''

Onlarca kişinin kendisini kurtarmak için çabalamasıyla duygu dolu anlar yaşadığını söyleyen Sturgeon, Brezilya'da gündem oldu. Sturgeon, "Ben İngiltere'den jensen, o çukura sıkışan adamım. Ancak şanslıydım ki beni kurtaran harika insanlar vardı. Rio halkına teşekkür ederim" dedi. Dailymail'in haberine göre, yaşadıklarından pek de ders almayan genç, ilerde bir gün yine bir çukur kazabileceğini söyledi.

Sıkıntıdan kazdığı çukura hapsoldu! Yaşadığı korkunç anları böyle anlattı

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