Sıkıyönetim ilanı başını yaktı! Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a yurt dışı yasağı

09 Aralık 2024 12:55 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 13:00

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında 'vatana ihanet' soruşturması açılmasının ardından yurt dışı yasağı da getirildi. Başkan Yeol'un başını yakan 'sıkıyönetim ilanı' olmuştu.

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Güney Kore​ Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol​'un geçtiğimiz hafta meclis tarafından feshedilen sıkıyönetim ilanı başını yaktı. Vatana ihanetle suçlanan Başkan Yeol için yurt dışı yasağı da getirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından bugün yürürlüğe konulan yasağın CIO tarafından talep edildiği açıklandı.

GÜNEY KORE'DE NE OLMUŞTU?

“Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan eden Yoon, Ulusal Meclis'in kararı tanımaması üzerine geri adım atarak uygulamayı 6 saat sonra yürürlükten kaldırmıştı.

Yoon’un mensubu olduğu Halkın Gücü Partisi (PPP) dahil tüm partiler kısa süren sıkıyönetim uygulamasına sert tepki gösterirken, muhalefet Yoon'un görevden alınması için Ulusal Meclis’e önerge sunmuştu.

Görevden azil önergesinin oylaması PPP milletvekillerinin boykotu nedeniyle yapılamazken, polis, savcılık ve CIO, Yoon hakkında ayrı soruşturmalar başlatmıştı. Yoon’un, “vatana ihanet” ve “görevini kötüye kullanma” suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kamuoyuna yansımıştı.