Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico'nun hedef olma nedeni ortaya çıktı

16 May 2024 10:46 - Güncelleme : 16 May 2024 10:58

Slovakya Başbakanı Robert Fico, dün bir hükümet toplantısı çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Karnından ve eklem yerinden vurulduğu belirtilen Başbakan Fico'nun sağlık durumu hakkında yardımcı açıklamalarda bulundu.

Slovakya Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba, İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye yaptığı açıklamada, dün kabine toplantısı çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve ameliyata alınan 59 yaşındaki Başbakan Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.

Taraba, Fico'nun ameliyatının iyi geçtiğini belirterek, "Bildiğim kadarıyla operasyon iyi geçti. Tahmin ediyorum ki hayatta kalacak. Şu anda hayati tehlikesi olan bir durumda değil" ifadelerini kullandı. Fico'nun "çok yakından" vurulduğunu belirten Taraba, bir kurşunun karnına, diğerinin ise eklem yerine isabet ettiğini söyledi.

Slovak medyası da adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdıkları haberde Fico'nun durumunun stabil olduğunu aktardı.

''SALDIRI SİYASİ MOTİVASYONLA YAPILDI''

Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan saldırganın 71 yaşındaki Slovakyalı şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu belirtilmişti. Cintula sorgusunda, “Hükümetin politikalarını beğenmiyorum. Medya yok edildi. Slovakya Radyo ve Televizyonu’na niçin saldırıldı? Medya neden işlevsiz bırakıldı?” ifadelerini kullanmıştı.

''RUSYA YANLISI SİYASET İZLİYOR''

Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico’nun Bansk Bystrica’da kaldırıldığı hastanede dün akşam ortak basın toplantısı düzenlemişti. Kalinak, Fico'nun durumunun "gerçekten ciddi" olduğunu belirtmişti. İçişleri Bakanı Estok ise saldırının "siyasi motivasyonla" gerçekleştirildiğini belirtmiş, saldırganın 5 el ateş ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Ekim ayında üçüncü kez göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile diyaloğu yeniden başlatan Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.