Şili açıklarında korkutan deprem! Tsunami uyarısı...

08 Kasım 2024 16:15 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:24

Güney Amerika ülkelerinden Şili depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin 6,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

O fay henüz kırılmadı! Uzman isimden 6.8'lik deprem uyarısı

O fay henüz kırılmadı! Uzman isimden 6.8'lik deprem uyarısı

Şili açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Cochrane bölgesinin kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,2 olduğu belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.