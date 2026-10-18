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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 07:49
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 07:57

Şili'de çığ faciası: 4 kişi öldü, 4 kişi yaralı

Güney Amerika ülkesi Şili'de And Dağları'nın orta kesimindeki bir kayak merkezinde çığ meydana geldi. Çığla beraber gölün dondurucu soğuğuna sürüklenen 4 doğa yürüyüşçüsü hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Bölgede mahsur kalan başka kişilerin de olabileceği belirtiliyor.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 07:49
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 07:57

'de başkent 'ya iki saat uzaklıktaki Portillo Kayak Merkezi'nde, Inca Gölü yakınlarında meydana gelen çığ, bir grup doğa yürüyüşçüsünü gölün dondurucu sularına sürükledi.

HABERİN ÖZETİ

Şili'de çığ faciası: 4 kişi öldü, 4 kişi yaralı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Şili'deki Portillo Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Çığ, Inca Gölü yakınlarında bir grup doğa yürüyüşçüsünü gölün dondurucu sularına sürükledi.
Bölgede mahsur kalan başka kişilerin de olabileceği gerekçesiyle arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.
Bölgede yeni bir çığ meydana gelme riski çalışmaları zorlaştırıyor.
Arama-kurtarma çalışmalarına itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve kayak merkezi personeli katılıyor.
Kayak merkezi yönetimi, olayın kayak yapılmasına izin verilen alanın dışında yaşandığını açıkladı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yetkililer, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, bölgede mahsur kalan başka kişilerin de olabileceği, bu nedenle arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

ÇIĞ RİSKİ SÜRÜYOR

Açıklamada, bölgede yeni bir çığ meydana gelme riskinin çalışmaları zorlaştırdığına işaret edildi.

İZİN VERİLEN ALANIN DIŞINA ÇIKMIŞLAR!

Öte yandan arama-kurtarma çalışmalarına itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kayak merkezi personeli de katıldı.

Kayak merkezi yönetiminden yapılan açıklamada, olayın kayak yapılmasına izin verilen alanın dışında yaşandığı ve bölgede güvenlik uyarılarının bulunduğu vurgulandı. Olay nedeniyle soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#şili
#Santiago
#Senapred
#Portillo Kayak Merkezi
#Inca Gölü
#Dünya
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