Şili'de deprem: Ateş Çemberi sarsılmaya devam ediyor

Güney Amerika ülkesi Şili'de deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) sarsıntının 6,2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Depremin merkezi olarak Coquimbo bölgesindeki Ovalle kentinin 32 kilometre güneybatısı belirlendi.

"ATEŞ ÇEMBERİ" SIK SIK SARSILIYOR

36,9 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki ​​​​​​​depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.