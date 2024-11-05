Simpsonlar ABD'nin yeni başkanını belirledi! Sosyal medya bu görselle çalkalanıyor

05 Kasım 2024 11:42 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:31

ABD'nin 60. başkanlık seçim sonucu için çizgi film Simpsonlar detayı gündem oldu. Simpsonlar'ın daha önce Donald Trump'ın başkan olacağını bilmesi ve ilk kadın Başkan Yardımcısının Kamala Harris olacağını tahmin etmesi gibi konular dilden dile tekrardan yayıldı. ABD'nin yeni başkanı için de bir Simpsonlar tahmini geldi.

ABD'de yeni başkan 'Kamala Harris mi Donald Trump mı?' sorusuna yine çizgi film Simpsonlar'dan cevap geldi. 60. başkanlık seçiminin son gününde nefesler kıyasıya yarış için tutuldu. 170 milyon kayıtlı seçmenden 81 milyondan fazlası oy kullandı. ABD saati itibariyle seçmenler 05.00'te yeniden oy kullanmaya başladı.

SIMPSONLAR DONALD TRUMP'I BİLMİŞTİ

Sosyal medyada da seçim yankıları sürüyor. Çizgi film Simpsonlar tahminleri nedeniyle yeniden gündem oldu. Simpsonlar'ın önceki bölümlerinde Donald Trump'ın başkan olacağını bilmesi, Kamala Harris'in ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı olacağını öngörmesinin yanı sıra detaylar sosyal medya paylaşımlarında masaya yatırıldı. Simpsonlar karakteri Lisa'nın Harris'in giyimine çok benzeyen bir takım elbise ve inci küpeleri detayları konuşuldu.

SIMPSONLAR'A GÖRE KAMALA HARRIS KAZANACAK

Sosyal medyada Simpsonlar'ın 'Bart To The Future' isimli bölüm seçime saatler kala yeniden viral hale geldi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Kamala Harris'in kazanacağını öne sürdü.

YENİ ABD BAŞKANI DONALD TRUMP MI KAMALA HARRIS Mİ?

Anketlere göre ikili arasında bıçak sırtı bir yarış var. Kamala Harris'in adaylığının açıklanmasından bu yana yapılan anketlerde yüzde 1'lik bir fark olduğu görüldü. Son anketlerde ise Harris yüzde 48, Trump ise yüzde 47 oyla hemen rakibinin peşinde olduğu görüldü.

Seçim sonuçlarını en çok etkileyecek olan 7 salıncak eyaletin 5'inde ise Trump yine az farkla önde. Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde ise Harris, yarışı önde götürüyor.

SALINCAK EYALETLERDE TRUMP ÖNDE

Öte yandan başkanlık seçim sonuçlarının kaderini belirleyecek 7 çekişmeli eyaletin 5'inde Trump'ın az farkla önde olduğu, Michigan ve Wisconsin'de ise Harris'in ufak farklarla yarışı önde götürdüğü kaydediliyor. Söz konusu anketlere göre Trump, Arizona'da 2,3, Nevada'da 0,9, Georgia'da 2,6, North Carolina'da 1,5 ve Pennsylvania'da 0,5 puanla rakibinin önünde yer alıyor. Buna mukabil Harris, yarışı Michigan'da 0,8, Wisconsin'de de 0,3 puan önde sürdürüyor.