Sinek ısırıklarına dikkat! Oropouche virüsü kaynaklı ilk ölümler gerçekleşti

26 Temmuz 2024 14:45 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 15:04

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da sinek ısırığıyla bulaşan Oropouche virüsü nedeniyle 30 yaşın altında olan 2 kadın hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle hayatını kaybeden kadınların bilinen başka hastalıkları olmadığını açıkladı.

Oropouche virüsünün insandan insana geçtiğine dair ise henüz bir kanıt olmadığı belirtildi. DW Türkçe'nin haberine ise Brezilya'da bu yıl içinde 7 bin 236 vaka görüldü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise virüsün şimdiye kadar Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Küba ve Peru'da görüldü.

OROPOUCHE VİRÜSÜNE YAKALANANLARDAKİ BELİRTİLER

Dang Humması hastalığına benzeyen belirtilere neden olan Oropouche virüsü, ateş, bağ ağrısı, eklem sertliği, ağrı, titreme ve bazen bulantı ve kusma yapabiliyor.

CDC'e göre ise belirtiler enfekte olduktan dört ila sekiz gün sonra kendini belli ediyor. Kurum, vaka görülen ülkelere seyahatlerde dikkatli olunmasını; yüksek ateş, baş ağrısı, kusma gibi şikayetler halinde derhal hastaneye başvurulmasını tavsiye ediyor.

BİLİNEN BİR İLACI YOK

Genelde kalıcı yan etkiler olmadan atlatılan hastalığın bilinen bir ilacı ise yok. Enfekte kişilere genel sağlık durumlarını destekleyici tedaviler uygulanıyor.