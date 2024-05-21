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Singapur Havayolları uçağı 'şiddetli türbülans'a girdi: Ölü ve yaralılar var

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
21 May 2024 13:52 - Güncelleme : 21 May 2024 13:56
Singapur Havayolları uçağı &#039;şiddetli türbülans&#039;a girdi: Ölü ve yaralılar var

Londra-Singapur seferini yapan Singapur Havayolları'na ait uçakta şiddetli türbülans sonucu 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı.

Singapur Havayolları'nın Londra'dan kalkan uçağı şiddetli türbülansa girdi. Yaşanan dehşet anlarında 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı.

Havayolundan yapılan açıklamada, uçağın toplam 211 yolcu ve 18 mürettebat taşıdığı belirtildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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