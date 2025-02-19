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 | Berkay Alptekin

Sinir bozan 'emojiyle' işten çıkarıldı! Aldığı tazminat dudak uçuklattı

İngiltere'nin Birmingham şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir işveren hamile çalışanının sabah bulantıları nedeniyle evden çalışma talebini reddederek onu sinir bozan bir 'emojiyle' işten çıkardı. Hamile kadın, açtığı tazminat davasından dudak uçuklatan bir tazminata hak kazandı.

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Sinir bozan 'emojiyle' işten çıkarıldı! Aldığı tazminat dudak uçuklattı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 09:37

İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan ve yatırım danışmanı olarak çalışan hamile kadın Paula Miluska, yaşadığı sabah bulantıları nedeniyle evden çalışmayı talep etti. İşvereniyse hamile kadını, sonu emojiyle biten belirsiz bir mesajla işten çıkardığını duyurdu.

Yaşanan layda işveren Ammar Kabir, çalışanı Paula Miluska'yı zor bir dönemden geçtikleri ve ofisten çalışabilecek birilerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, mesajın sonunda "Umarım yakında görüşürüz, iş dışında konuşacaklarımız var" yazıp "jazz hands" emojisi kullanarak işten çıkarıldığını açıkladı.

ALDIĞI TAZMİNAT DUDAK UÇUKLATTI

Hamile Miluska ise mahkemeye başvurup hamileliği sebebiyle haksız bir işten çıkarılma yaşandığını savunup 94 bin sterlin (yaklaşık 4.3 milyon TL) tazminata hak kazandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tazminat davası nedir?
Tazminat davası, haksız fiil veya sözleşme ihlali nedeniyle zarar gören kişilerin, maddi ve manevi zararların tazmini için açtıkları davalardır.
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