Sinir bozan 'emojiyle' işten çıkarıldı! Aldığı tazminat dudak uçuklattı

İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan ve yatırım danışmanı olarak çalışan hamile kadın Paula Miluska, yaşadığı sabah bulantıları nedeniyle evden çalışmayı talep etti. İşvereniyse hamile kadını, sonu emojiyle biten belirsiz bir mesajla işten çıkardığını duyurdu.

Yaşanan layda işveren Ammar Kabir, çalışanı Paula Miluska'yı zor bir dönemden geçtikleri ve ofisten çalışabilecek birilerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, mesajın sonunda "Umarım yakında görüşürüz, iş dışında konuşacaklarımız var" yazıp "jazz hands" emojisi kullanarak işten çıkarıldığını açıkladı.

ALDIĞI TAZMİNAT DUDAK UÇUKLATTI

Hamile Miluska ise mahkemeye başvurup hamileliği sebebiyle haksız bir işten çıkarılma yaşandığını savunup 94 bin sterlin (yaklaşık 4.3 milyon TL) tazminata hak kazandı.