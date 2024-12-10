Sınır dışı etme hazırlığı! Avrupa ülkeleri Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu

10 Aralık 2024 11:17 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:24

Almanya, Avusturya ve Yunanistan'ın ardından İngiltere, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Hollanda da Suriye vatandaşlarının iltica başvurularını askıya aldı. Avusturya, Suriyeli mültecileri sınır dışı etmeyi planladığını açıkladı.

Almanya​'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) bir sonraki duyuruya kadar Suriyelilerin iltica başvurularını işleme koymayacağını duyurdu. Avusturya​'da da bakanlık, Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya aldıklarını açıkladı. Avusturya'nın sınır dışı hazırlığında olduğunu belirtti.

ÜLKELERİNE BİZZAT GÖNDERECEK

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Avrupa​'da birçok ülke, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurma kararı aldı. Almanya, Avusturya ve Yunanistan'ın ardından İngiltere, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Hollanda da Suriye​ vatandaşlarının iltica başvurularını askıya aldı. Avusturya hükümeti ise bir adım daha ileri giderek, Suriyeli mültecileri sınır dışı ederek ülkelerine göndermeyi planladığını duyurdu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin iltica başvuruları konusundaki kararların durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, “İçişleri Bakanlığı, mevcut durumu değerlendirmekle birlikte Suriyelilerin iltica başvurularına ilişkin kararları durdurmuştur” dedi.

SURİYE'DEKİ DEĞİŞİKLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Finlandiya Göç Hizmetleri, Suriyelilerden iltica başvurusunun alınmaya devam edileceğini fakat bu başvuruların işleme alınmayacağını duyurdu. Finlandiya'nın göçmenlik hizmetleri kurumu Migri'nin İltica Birimi Direktörü Antti Lehtinen, “Bu sabah itibarıyla Suriyelilerin iltica başvuruları konusunda karar alma sürecini askıya aldık” ifadelerini kullanarak, Suriye'deki durumun büyük oranda değiştiğine dikkat çekti.

İsveç de iltica talep eden tüm Suriyelilere ait tüm başvuruların askıya alınacağını duyurdu. İsveç Göçmenlik Ajansı Hukuk İşleri Başkanı Carl Bexelius, “Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda korunmaya ihtiyaç duyma gerekçelerini değerlendirmek mümkün değil” dedi.

KOMİTE TOPLAYACAKLAR

Danimarka Mülteci Ajansı, Suriye vatandaşlarının iltica başvurularının işleme alınmasının askıya alındığını açıkladı. Ajans, “Danimarka Mülteci Başvuru Kurulu, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmektedir ve komite, durumun ve gelişmelerin ilgili kararlara etkilerini 16 Ocak 2025'te yapılacak olan bir sonraki olağan toplantıda ele alacaktır” açıklaması yaptı.

Norveç Göçmenlik Müdürlüğü (UDI), Suriye vatandaşlarının iltica başvurularının geçici olarak askıya alındığını duyurdu. UDI tarafından yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak Suriye'deki son gelişmelerin ardından ülkedeki durumun belirsiz olması gösterildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, hükümetin Suriyelilerden iltica başvurularını dondurmaya hazırlandığını duyurdu. Kararın birkaç saat içerisinde alınmasının beklendiği kaydedildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransız hükümetinin Suriyelilerin iltica başvurularını durduran Almanya'ya benzer bir çözüm düşündüğünü teyit etti.

Hollanda İltica ve Göç Bakanı Marjolein Faber, yaptığı açıklamada, “Son günlerde Suriye'deki gelişmeler art arda hızla yaşandı. Bu nedenle Suriye'den gelenlerin iltica başvurularını geçici olarak dondurma kararı aldım” dedi.