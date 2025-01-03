Sınırda gerilim tırmanıyor! Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı

03 Ocak 2025 13:11 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 13:22

Afganistan ve Pakistan sınırında iki ülke arasında gerilim tırmanmaya devam ediyor. 24 Aralık'ta sınıra yakın bir noktada yer alan Afganistan'ın bir vilayetine bağlı bazı bölgelere Pakistan tarafından hava saldırısı düzenlemişti. Yükselen gerilim karşılıklı misillemeler ile tırmanmayı sürdürüyor.

Afganistan ve Pakistan arasında sınırda silahlı çatışma! Çok sayıda asker öldü

Afganistan ve Pakistan arasında sınırda silahlı çatışma! Çok sayıda asker öldü

Afganistan merkezli TOLO News'a göre, Pakistan​ güçleri, saat 01.30 sıralarında Afganistan​'ın Host vilayetinde, Pakistan'a sınırı bulunan Ali Şer ilçesine roketli saldırı gerçekleştirdi.

Afgan güçlerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışma 05.00 sıralarına kadar sürdü. Çatışma nedeniyle ilçedeki çok sayıda aile evlerini terk etmek zorunda kalırken, ölü ve yaralılara ilişkin detay paylaşılmadı.

NELER OLMUŞTU?

Pakistan'a ait savaş uçakları 24 Aralık'ta, iki ülke sınırına yakın bir noktada yer alan, Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı bazı bölgelere "Pakistan Talibanına (TTP) ait kampları hedef aldığını" belirterek hava saldırıları düzenlemişti.

Afganistan yönetimi ise, bu saldırılarda sivillerin hedef alındığını, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 46 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Söz konusu saldırılara misilleme olarak, Afganistan güçleri 28 Aralık'ta Pakistan topraklarını hedef almış, 19 Pakistan askerini öldürdüklerini duyurmuştu.

PAKİSTAN'DAKİ TERÖR SORUNU

Pakistan'ın Afganistan'a sınır olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan gibi eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi artış oldu.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, ağırlıklı olarak Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Pakistan ordusu, daha önce de Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerine TTP üslerini hedef aldığını belirterek saldırılar düzenlemiş, bu saldırılar iki ülke yönetimi arasında gerilime yol açmıştı.