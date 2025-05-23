Sınırda 'tampon bölge' krizi! Ukrayna'dan Putin'in talimatına sert tepki

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun sınırdaki sivillere saldırdığını ve Rus ordusunun bu nedenle sınır boyunca tampon bölge kuracağını belirtti. Putin'in bu açıklamasının ardından Ukrayna'dan tepki gecikmedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Putin'in "tampon bölge" hakkındaki açıklamalarının, tam ve kalıcı bir ateşkes sağlama, öldürmeyi durdurma ve barışı ilerletme yönündeki aktif çabaların ortasında geldiğini tüm dünyaya hatırlatırım.

Bu yeni saldırgan iddialar, barış çabalarını açıkça reddediyor ve Putin'in öldürmenin devam etmesinin tek nedeni olduğunu ve olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Bu savaşı sona erdirmek için daha fazla baskıyla karşılaşması gerekiyor.

https://x.com/andrii_sybiha/status/1925609770980942178