Sınırda yeniden silah sesleri: Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

11 Eylül 2024 12:15 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:18

Azerbaycan ve Ermenistan sınırında gerilim yine yükseldi. Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtı.

Azerbaycan ve Ermenistan sınırından yine silah sesleri yükseldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 10.50 sıralarında Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek ilinin Haydarabad yerleşkesindeki mevzilere karşı yönde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait mevzilerden ateş açıldı.

MİSİLLEME ATEŞİ AÇILDI

Bakanlık yetkilileri, olayda yaralanan asker olmadığını ve Ermenistan'a misilleme ateşi açıldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı, 4 ve 5 Eylül tarihlerinde de Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını kaydetmişti.