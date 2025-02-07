Sınırda zehir operasyonu: Kilolarcası acı biber ve salatalıktan çıktı

ABD sınır polisi, acı biber ve salatalıkların arasından piyasa değeri 19 milyon dolar olan uyuşturucu ele geçirdi. Yaklaşık 907 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun salatalık ve acı biber kolilerinin arasında tespit edildiği belirtilirken yetkililer, 8206 paket metamfetamin ve 26 paket eroini kamuoyuna sergiledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Sınır güvenliğimiz hiç aksamıyor ve sınır güvenliğinin zehirli maddelerin ülkemize girmesini engellemekte çok önemli olduğunu gözler önüne serdi" ifadelerine yer verildi.



KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

K-9 köpeklerinin ilk incelemesi sonrasında uyuşturucu maddenin bulunduğu belirtilirken kamyonu kullanan şoförün gözaltına alındığı belirtildi.

Uyuşturucu maddenin kolilerin yanı sıra aracın içindeki farklı bölümlere de saklandığı duyuruldu.