Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
Tarih
17:02
Sınırda zehir operasyonu: Kilolarcası acı biber ve salatalıktan çıktı
Tarih
17:01
SGK'dan emekli maaşlarına yakın takip! Binlerce emekliye mektup gönderildi: Maaşınız faiziyle geri alınabilir
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Sınırda zehir operasyonu: Kilolarcası acı biber ve salatalıktan çıktı

ABD sınır polisi, Meksika ile olan sınırda piyasa değeri 19 milyon doları (683 milyon 690 bin TL) bulan uyuşturucu ele geçirdi. Akılalmaz operasyon sonucu uyuşturucuların acı biber ve salatalıkların içine gizlendiği keşfedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sınırda zehir operasyonu: Kilolarcası acı biber ve salatalıktan çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 17:02

ABD sınır polisi, acı biber ve salatalıkların arasından piyasa değeri 19 milyon dolar olan uyuşturucu ele geçirdi. Yaklaşık 907 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun salatalık ve acı biber kolilerinin arasında tespit edildiği belirtilirken yetkililer, 8206 paket metamfetamin ve 26 paket eroini kamuoyuna sergiledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Sınır güvenliğimiz hiç aksamıyor ve sınır güvenliğinin zehirli maddelerin ülkemize girmesini engellemekte çok önemli olduğunu gözler önüne serdi" ifadelerine yer verildi.


KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

K-9 köpeklerinin ilk incelemesi sonrasında uyuşturucu maddenin bulunduğu belirtilirken kamyonu kullanan şoförün gözaltına alındığı belirtildi.

Uyuşturucu maddenin kolilerin yanı sıra aracın içindeki farklı bölümlere de saklandığı duyuruldu.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-Kanada sınırında yasa dışı göçmen krizi: 1 kişi öldü 15 kişi tutuklandı
Meksikalı insan kaçakçısı suçunu kabul etti: Göçmenleri ABD'ye geçirdiği yol pes dedirtti
İconİLİŞKİLİ HABER
SGK'dan emekli maaşlarına yakın takip! Binlerce emekliye mektup gönderildi: Maaşınız faiziyle geri alınabilir
SGK'dan emekli maaşlarına yakın takip! Binlerce emekliye mektup gönderildi: Maaşınız faiziyle geri alınabilir
En Hamarat Benim kim kazandı? 7 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan programda büyük ödülün sahibi belli oldu
En Hamarat Benim kim kazandı? 7 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan programda büyük ödülün sahibi belli oldu
Trump'ın heyeti Lübnan'da: 'Davut Yıldızı' detayı kimsenin gözünden kaçmadı
Trump'ın heyeti Lübnan'da: 'Davut Yıldızı' detayı kimsenin gözünden kaçmadı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
2
Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgüler: Beni seviyor, tekrar görüşeceğim
Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgüler: Beni seviyor, tekrar görüşeceğim
3
Trump'ın ilk imzası haritada devrim! Dünyaya mesaj veren hamle
Trump'ın ilk imzası haritada devrim! Dünyaya mesaj veren hamle
4
ABD'nin başı afetlerle belada! Bir yanda yangın bir yanda kar fırtınası: Can kaybı artıyor
ABD'nin başı afetlerle belada! Bir yanda yangın bir yanda kar fırtınası: Can kaybı artıyor
5
İguanaların başına ödül kondu: Avlayanlara para verilecek
İguanaların başına ödül kondu: Avlayanlara para verilecek
Haber
07 Şubat 2025
SGK'dan emekli maaşlarına yakın takip! Binlerce emekliye mektup gönderildi: Maaşınız faiziyle geri alınabilir
Haber
07 Şubat 2025
En Hamarat Benim kim kazandı? 7 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan programda büyük ödülün sahibi belli oldu
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih17:02
Sınırda zehir operasyonu: Kilolarcası acı biber ve salatalıktan çıktı
Tarih17:01
SGK'dan emekli maaşlarına yakın takip! Binlerce emekliye mektup gönderildi: Maaşınız faiziyle geri alınabilir
Tarih17:00
En Hamarat Benim kim kazandı? 7 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan programda büyük ödülün sahibi belli oldu
Tarih16:55
Trump'ın heyeti Lübnan'da: 'Davut Yıldızı' detayı kimsenin gözünden kaçmadı
Tarih16:39
TÜİK açıkladı! İşte güncel İstanbul nüfusu: Tam 131 ülkeden daha kalabalık
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.