Sınırı kaçak geçen Türk ABD'yi ayağa kaldırdı! "Kartele rüşvet itirafı"

24 May 2024 12:14 - Güncelleme : 24 May 2024 12:17

Meksika’dan kaçak yollarla ABD’ye giren Türk vatandaşları Fox News muhabiri Bill Melugin'e konuştu. Kanalda yayımlanan ve Kaliforniya eyaletinin Jacumba bölgesinde kaydedilen videoda, adı açıklanmayan kişilerden birinin sözlerine yer verildi.

KARTELE 10 BİN DOLAR

Söz konusu kişi, sınırı geçmek için Meksika’da bir kartele yaklaşık 10 bin dolar ödediğini söyledi.

Türk vatandaşı, “Aslında ABD halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kimler geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyiyim. Ama ya diğerleri iyi değilse? Ya onlar katil, psikopat ya da başka bir şeyse? Bunun garantisi yok” diye konuştu.

Adam, sınırda hiçbir güvenlik kontrolü yapılmadığını ve sınırdan geçenlerini incelenmediğini söyledi.

Türk vatandaşı, Melugin’in “Sınırı kimlerin geçtiği konusunda endişeleniyor musun?” sorusuna “Evet, çünkü insanlar normal değil gibi” yanıtını verdi.

ABD'YE GİDEBİLMEK İÇİN HER ŞEYİNİ SATTI

Melugin haberde, videodaki kişinin ABD’ye gelebilmek için varını yoğunu sattığını aktardı.

Muhabir ayrıca attığı tweet’te, Türk vatandaşlarının ABD vizesine birden fazla kez başvurduğunu, reddedilince sınırı kaçak yollarla geçmeye karar verdiğini ve bunun ne kadar kolay olduğuna şaşırdıklarını söyledi. Bill, “Bana, ‘Amerikalılar güvenlik ve sınırı geçenler konusunda endişelenmeli’ dedi” ifadelerini kullandı.

ELON MUSK: VAY BE...

Teknoloji milyarderi Elon Musk da habere “Vay be” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

NBC News’in 7 Mayıs’ta geçtiği habere göre ABD’ye kaçak yollarla giren Türk vatandaşlarının sayısı 4 yıl önce 60’ken 2023’te 15 bin 430’u buldu.