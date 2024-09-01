Sır gibi olay yüzünden insanlar parka akın ediyor! Aynı yere 3 kez insan kemikleri bırakıldı

01 Eylül 2024 12:45 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 13:05

Sadece 6 ayda 40 bin kişi evde yalnız ölü bulundu! Japonya sessiz ölümlerin önünü alamıyor

Sadece 6 ayda 40 bin kişi evde yalnız ölü bulundu! Japonya sessiz ölümlerin önünü alamıyor

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Brooklyn Bridge Parkı'nda gizemli bir olay baş gösterdi. İki hafta içinde parkın aynı bölgesine 3 kez insan kemikleri bırakıldı.

Devriye gezen güvenlik güçleri, ilk olarak su kenarındaki kayaların üzerinde insan kemiklerine rastladı. Polis, önce bir kafatası ardından bir uyluk kemiği bulduğunu açıkladı.

İNSANLAR PARKTA KEMİK ARAMAYA BAŞLADI

Parktaki insan kemiklerinin haberi yayılınca halk da bu sır dolu olayın peşine düştü. Bir kadın, insan kemikleri bulunmasının ardından parkta bilinçli olarak kemik aramaya başladığını ve bir omurga parçası bulduğunu söyledi.

AYNI KİŞİYE AİT OLABİLİR

Polis, ilk bulunan iki kemik parçasının aynı kişiye ait olduğunu düşündüklerine dair bir açıklama yaptı. Adli tabip ise bulunan kanıtlar üzerinde testlerin yapılmaya devam edildiğini söyledi.