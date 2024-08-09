Sır gibi ölüm: Bir kadın bagaj taşıma bandında ölü bulundu

09 Ağustos 2024 10:37 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:47

ABD'nin Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen olay, herkesi şoke etti. Halka açık olmayan bir bagaj işleme alanında makinelere sıkışmış halde bir kadın ölü olarak bulundu. Chicago İtfaiye Departmanı sözcüsü Larry Langford, itfaiyecilerin bagaj taşıma makinesine sıkışan bir kişiyle ilgili ihbar üzerine havaalanına çağrıldıklarını söyledi.

ÖLÜ BULUNAN KADIN HAVALİMANI ÇALIŞANI DEĞİL

Langford, kadının bagaj odasındaki taşıyıcı bant sistemine dolanmış halde bulunduğunu söyledi. Fakat havalimanı çalışanı olmadığı tahmin edilen kadının, odaya nasıl girdiği anlaşılamadı. Yetkililer, herhangi bir ipucunun henüz bulunamadığını bildirdi.

SIR GİBİ ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR

Sağlık görevlileri, kadının 40 yaşında olduğunu açıkladı. İtfaiyeciler olay yerini polis soruşturmacılarına devretti, Langford ise henüz daha fazla bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Soruşturmanın sürdüğü açıklandı.