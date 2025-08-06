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 | Berkay Alptekin

Sır perdesi 28 yıl sonra aralandı! Kayıp adamın cesedi buzuldan çıktı

Pakistan'da yaklaşık 28 yıl önce atıyla bir mağaraya girdikten sonra bir daha haber alınamayan bir adamın cansız bedenine ulaşıldı. Adamın cansız bedeninin buzulun altında 28 yıl boyunca korunduğu ve cesedinde hiçbir bozulma olmadığı belirtildi.

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Sır perdesi 28 yıl sonra aralandı! Kayıp adamın cesedi buzuldan çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 13:50

'ın dağlık Kohistan bölgesinde yer alan bir grup ziyaretçi, bir fark ederek durumu bölge sakinlerine haber verdi.

Cesedin bozulmadan kaldığını ve halen tanınabilir durumda olduğunu ifade eden bölge sakinleri, adamın kıyafetlerinden kimlik kartının da çıkarıldığını belirtti.

Sır perdesi 28 yıl sonra aralandı! Kayıp adamın cesedi buzuldan çıktı

YAKLAŞIK 28 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Polis yetkilileri, buzulun sıcaklıklar nedeniyle erimesinin ardından ortaya çıkan cesedin yaklaşık 28 yıl önce kaybolan Nasreddin ismindeki birine ait olduğunu ifade etti.

Kişinin hayvan ticaretiyle uğraştığını, Battagram bölgesinden dönerken atıyla bir mağaraya girdiğini ve bir daha geri dönmediğini belirten bölge sakinleri, o dönemde kardeşi ve çevredeki köylülerin mağarada arama yaptığını ancak Nasreddin'i bulamadıklarını anlattı.

Sır perdesi 28 yıl sonra aralandı! Kayıp adamın cesedi buzuldan çıktı
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ETİKETLER
#pakistan
#ceset
#buzul
#Kayıp Kişi
#Kohistan
#Nasreddin
#Dünya
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