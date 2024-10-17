Sıra dışı davranışlar sergileyerek ölüyorlar! Gizemli salgın hayvanat bahçesini harekete geçirdi

17 Ekim 2024 09:15 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 09:27

Eski İngiliz kolonisi Hong Kong'un en eski parkı olan Hong Kong Hayvanat Bahçesi'nde tedirgin eden bir olay gerçekleşti. Hayvanat bahçesi görevlileri 8 maymunun ölü bulunduğunu, 1 maymunun ise sıra dışı davranışlar sergiledikten sonra aniden hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hong Kong Hayvanat ve Botanik Bahçeleri'ndeki hayvanat bahçesi görevlileri, 8 maymunun ölü bulunduğunu, 1 maymunun da sıra dışı davranışlar sergiledikten sonra aniden hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölge yetkilisi John Lee, bölgenin acil olarak kapatılarak dezenfekte edildiğini ve ölen maymunların otopsi ve toksikolojik testlerinin yapılması için uzmanların çağrıldığını ifade etti.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN HAYVANLAR DA ÖLÜ BULUNDU

Ölen hayvanlar arasında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından "kritik derecede tehlike altında" olarak listelenmiş türlerin de bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, test sonuçlarını beklerken, ölümlerin olası nedenine ilişkin açıklama yapmadı ancak salgın ihtimalinin üzerinde durulduğu ifade edildi.

Eski İngiliz kolonisindeki en eski park olan Hong Kong Zooloji ve Botanik Bahçeleri, 1871 yılında halka açılmıştı.