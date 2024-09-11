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Zaman yolculuğu teorilerini alevlendiren fotoğraf! 83 yıl önce çekildi, o detay ortalığı birbirine kattı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com / Çeviri
11 Eylül 2024 16:59 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:24
Zaman yolculuğu teorilerini alevlendiren fotoğraf! 83 yıl önce çekildi, o detay ortalığı birbirine kattı

Edwin Rosskam tarafından ABD'nin Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda çekilen fotoğraf, 1941 yılında bir sinema salonuna girmek için bekleyen keskin giyimli gençleri gösteriyor. Her şey normal gibi gözükse de bir Reddit kullanıcısının gönderisi platformu ikiye bölmüş durumda...

1941'den kalma sıradan bir fotoğraf internette büyük bir çılgınlığa neden oldu. İnternet kullanıcıları fotoğrafın bir zaman yolcusunu gösteriyor olabileceğini ileri sürüyor.

Edwin Rosskam tarafından ABD'nin Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda çekilen fotoğraf, 1941 yılında bir sinemanın dışında şık giyimli gençlerin oluşturduğu bir kuyruğu gösteriyor.

Sıradan bir fotoğraftı ama o detay Reddit'i birbirine kattı! 83 yıllık fotoğraf zaman yolculuğu teorilerini alevlendirdi - 1. Resim

"iPAD TAŞIYAN SİNEMA SEVER"

Dikkatler sıranın başındaki bir çocuğa odaklanmış durumda... Sosyal medyadaki kartal gözlü insanlar çocuğun elinde bir iPad tuttuğuna ikna olurken, diğerleri bunun sadece bir hata olduğunu düşünüyor. Reddit'in timetravelerscaught forumundaki bir gözlemci, “iPad taşıyan sinema sever, en sağda.” ifadeleriyle bir gönderi paylaştı.

Ancak bazıları şüpheci yaklaşarak bu nesnenin bir not defteri olduğuna inanıyor. Bir yorumcu gönderinin altında, “Bana bir kitap gibi görünüyor.” yorumunda bulundu.

Sıradan bir fotoğraftı ama o detay Reddit'i birbirine kattı! 83 yıllık fotoğraf zaman yolculuğu teorilerini alevlendirdi - 2. Resim

Bir kullanıcı tarihsel bir bağlam getirerek, “İlk filmlerin çekildiği günlerde, yer göstericiler filmin korsan kopyalarını önlemek için seyircilerde kalem ve not defteri ararlardı.” açıklamasını yaptı.

Bir başka kişi ise zaman yolcusu teorisine esprili bir şekilde şüpheyle yaklaşarak gönderi altında, “Eğer zamanda yolculuk yapabiliyorsam, bir iPad'im varsa ve siyahiysem, Tanrı aşkına neden 1941'de Chicago'nun Güney Yakası'na gidip Aldrich Ailesi'nin matinesini izleyeyim?! Herkes gerçek Henry Aldrich'i Jackie Cooper'ın değil Jimmy Lydon'ın canlandırdığını biliyor.” ifadelerine yer verdi.

Sıradan bir fotoğraftı ama o detay Reddit'i birbirine kattı! 83 yıllık fotoğraf zaman yolculuğu teorilerini alevlendirdi - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com / Çeviri
fotoğrafchicagoipad
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