Sırbistan'da hükümet düştü! Başbakan istifa etti

Sırbistan'da aylardır süren protestolar sonucunda 28 Ocak'ta başbakanlık görevinden istifa eden Milos Vucevic ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Sırbistan Parlamentosu Başkanı Ana Brnabic, bu sabah gerçekleştirilen oturumda "Sırbistan Parlamentosu, Başbakanın istifasını kabul etmiş ve hükümetin yetki süresi sona ermiştir" dedi. Brnabic, yeni hükümetin 18 Nisan tarihinde gece yarısına kadar kurulması gerektiğini açıkladı.



ERKEN SEÇİM SÖYLENTİSİ

Mevcut durumda hükümet, 30 gün boyunca geçici hükümet olarak göreve devam edecek ve yeni bir hükümet kurulamaması halinde Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetmek ve erken genel seçimleri ilan etmek durumunda kalacak. Başbakan Vucevic'in istifasına ilişkin tartışmaların 4 Mart tarihinde yapılması planlanmıştı ancak oturum, muhalefet milletvekillerinin parlamento salonuna göz yaşartıcı gaz ve sis bombaları atmasıyla çıkan olaylar nedeniyle yarıda kesilmişti.



PROTESTOLAR SÜRDÜ

Sırbistan, Sırbistan ve Yugoslavya'nın eski Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'in devrilmesinden bu yana en kalabalık protesto gösterileri ve yol kapama eylemlerine sahne oldu. Protesto gösterileri, 1 Kasım 2024'te ülkenin kuzeyindeki Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun ana girişindeki beton sundurmanın çökmesi ile toplam 15 kişi hayatını kaybetmesiyle başlamıştı.