Sırbistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Alman savaş gemisi bulundu

13 Eylül 2024 17:20 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:20

Sırbistan'da Tuna Nehri'nde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Alman savaş gemisi iyice görünür oldu. Gemi paslanmasına rağmen bütünlüğünü koruyor. Gemiden merak edilen görüntüler yayınlandı.

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Sırbistan'ın doğusundaki Prahovo'dan geçen Tuna Nehri'nde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Alman savaş gemisi ortaya çıktı. Gemi kalıntısı paslanmasına rağmen bütünlüğünü koruyor.

ALMAN SAVAŞ GEMİSİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Prahovo köyünün üzerine kurulduğu Tuna Nehri'nde son dönemde yaşanan aşırı sıcaklıklara bağlı olarak suların çekilmesiyle bölgede İkinci Dünya Savaşı'nda batan bir Alman savaş gemisi, nehrin yüzeyinde gövde kısmına kadar görünür hale geldi.

KARADENİZ FİLOSUNDAN

Yerel medyada, geminin Alman gemilerinin 1944'te, eski Sovyetler Birliği güçlerinden geri çekilirken kalma, Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosundan biri olduğu ifade edildi.

Sırbistan'ın Romanya ile sınırında bulunan Tuna Nehri'nde İkinci Dünya Savaşı esnasında batan 200'den fazla gemi enkazının bulunduğu ve 80 yıldır bu bölgede suyun derinliklerinde kumun altında gömülü olduğu aktarıldı. Bu arada, su yüzeyine çıkan gemilerin nehir üzerindeki trafiği olumsuz etkilediği kaydedildi.