Sırbistan'da İsrail Büyükelçiliği'ne oklu saldırı: Polis yaralandı, saldırgan öldürüldü

29 Haziran 2024 16:03 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:06

Sırbistan'daki İsrail Büyükelçiliğinin önünde görevli bir polis memuru oklu saldırıya uğradı. Polis, saldırganın attığı ok nedeniyle boynundan yaralansa da karşılık vermeyi başardı. Yaralı polis, silahıyla ateş açarak, saldırganı vurdu.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic yaptığı açıklamada, polisin hastanede ve bilincinin açık olduğunu, boynundaki okun çıkarılması için operasyon geçireceğini belirtti. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgulayan Bakan Dacic, polisin meşru müdafaa amacıyla silahını ateşlediğini aktardı.

Büyükelçiliğin bugün kapalı olduğu, içeride çalışan olmadığı öğrenildi.

İSRAİL 'TERÖR SALDIRISI' DEDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, olayı "terör saldırısı girişimi" olarak nitelendirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Belgrad'daki İsrail büyükelçiliğinde bir terör saldırısı girişimi gerçekleştirildi. Yerel bir polis memuru yaralandı. Olayın tüm boyutları araştırılıyor.''