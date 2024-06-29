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Sırbistan'da İsrail Büyükelçiliği'ne oklu saldırı: Polis yaralandı, saldırgan öldürüldü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Haziran 2024 16:03 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:06
Sırbistan&#039;da İsrail Büyükelçiliği&#039;ne oklu saldırı: Polis yaralandı, saldırgan öldürüldü

İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan bir polise, oklu saldırı gerçekleştirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, olayı 'terör saldırısı girişimi' olarak değerlendirdi. 

Sırbistan'daki İsrail Büyükelçiliğinin önünde görevli bir polis memuru oklu saldırıya uğradı. Polis, saldırganın attığı ok nedeniyle boynundan yaralansa da karşılık vermeyi başardı. Yaralı polis, silahıyla ateş açarak, saldırganı vurdu. 

Sırbistan'da İsrail Büyükelçiliği'ne oklu saldırı: Polis yaralandı, saldırgan öldürüldü - 1. Resim

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic yaptığı açıklamada, polisin hastanede ve bilincinin açık olduğunu, boynundaki okun çıkarılması için operasyon geçireceğini belirtti. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgulayan Bakan Dacic, polisin meşru müdafaa amacıyla silahını ateşlediğini aktardı.

Sırbistan'da İsrail Büyükelçiliği'ne oklu saldırı: Polis yaralandı, saldırgan öldürüldü - 2. Resim

Büyükelçiliğin bugün kapalı olduğu, içeride çalışan olmadığı öğrenildi.

İSRAİL 'TERÖR SALDIRISI' DEDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, olayı "terör saldırısı girişimi" olarak nitelendirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Belgrad'daki İsrail büyükelçiliğinde bir terör saldırısı girişimi gerçekleştirildi. Yerel bir polis memuru yaralandı. Olayın tüm boyutları araştırılıyor.''

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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