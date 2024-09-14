Sırbistan'da zorunlu askerlik geri dönüyor: Kimseye saldırma niyetimiz yok

14 Eylül 2024 15:40 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 15:47

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede 75 gün zorunlu askerlik için kendisine sunulan öneriyi kabul etti. Vucic, başkent Belgrad'da düzenlenen terfi töreninde yaptığı konuşmada, ülkesinin güçlü bir orduya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da Sırbistan ordusunca düzenlenen terfi töreninde konuşma yaptı. Vucic, ülkesinin güçlü bir orduya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Genelkurmay Başkanlığının 75 günlük zorunlu askerlik yönünde kendisine ilettiği öneriyi kabul ettiğini söyleyen Vucic, "Sırbistan hükümetinin de bunu kabul edeceğini düşünüyorum. Bir şeye de açıklık getirmek isterim. Kimseye saldırma niyetimiz yok, böyle bir şey yapmayacağız" ifadelerine yer verdi.

2010 YILINDAN BERİ ZORUNLU DEĞİLDİ

Vucic, daha önce yaptığı açıklamada, askerliğin erkekler için 60 artı 15 gün olacak şekilde zorunlu tutulmasına yeşil ışık yakmış, kadınların da "gönüllü" olarak askere gidebileceğini söylemişti. Sırbistan'da 2010'da yapılan Meclis oylamasında askerliğin zorunlu olmaması yönünde karar çıkmıştı.