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 | Berkay Alptekin

Şirin Baba gerçek oldu! İçtiği karışım rengini değiştirdi

Arjiri (Argyria) adı verilen nadir bir hastalık, aşırı gümüşe maruz kalmak nedeniyle cildin mavimsi-gri bir renge dönüşmesine yol açıyor. Bu rahatsızlığın en dikkat çeken vakalarından biri ise "Gerçek Şirin Baba" olarak anılan Paul Karason oldu.

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Şirin Baba gerçek oldu! İçtiği karışım rengini değiştirdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 15:20

Argyria, vücudun uzun süre gümüş veya gümüş bileşiklerine maruz kalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor. Normalde insanlar su ve gıdalar yoluyla çok az miktarda gümüş alır. Ancak özellikle gümüşle çalışan işçiler veya kolloidal gümüşü alternatif tıp ürünü olarak tüketen kişiler bu hastalığa daha yatkın olduğu bilinmektedir. 'Şirin Baba' olarak ünlenen Paul Karason ise bir gümüş karışımı tükettikten sonra mavi renge döndü.

İÇTİĞİ KARIŞIM ONU ŞİRİN BABA'YA ÇEVİRDİ

Araştırmalara göre, uzun süre boyunca gümüş birikimi, cilt ve tırnaklarda kalıcı renk değişimine neden oluyor. Özellikle güneşe maruz kalan bölgelerde koyulaşma, tırnaklarda renk değişimi ve ciltte mavimsi lekeler en yaygın belirtiler arasında gösteriliyor.
Paul Karason, sağlıklı bir yaşam vadeden bir kolloidal gümüş karışımı tüketmeye başladıktan sonra cildinin giderek mavimsi bir renk aldığını fark etti. Açık tenli ve kızıl saçlı olarak doğan Paul, bu değişimi başlarda fark etmedi. Ancak uzun süre görmediği bir arkadaşı ona "Kendine ne yaptın?" diye sorduğunda durumun ciddiyetini kavradı.

Paul, gümüşün antibakteriyel özelliklerinden dolayı sağlığa iyi geleceğini düşündü. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün 1999 yılında gümüşü zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklamasına rağmen kullanmaya devam etti. Sonuç olarak cildi geri dönüşü olmayan şekilde mavileşti.

"GERÇEK ŞİRİN BABA"

Bu sıra dışı görünümü sayesinde televizyon programlarına çıktı ve "Gerçek Şirin Baba" lakabını aldı. Ancak kısa süreli şöhreti, hayatına olumlu etki etmedi. İş bulmakta zorlandı, nişanlısından ayrıldı ve sağlık problemleriyle mücadele etmek zorunda kaldı.
Paul Karason, 2013 yılında geçirdiği kalp krizi ve ardından gelişen zatürre nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Arjiri (Argyria) hastalığı nedir?
Argyria veya argyrosis, gümüş elementinin kimyasal bileşiklerine veya gümüş tozuna aşırı maruz kalmanın neden olduğu bir durumdur.
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