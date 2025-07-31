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 | Berkay Alptekin

Şirket alarma geçti! Enerji içeceği kutularına yanlışlıkla alkol dolduruldu

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Celsius markalı bazı enerji içeceklerinin yanlışlıkla alkolle dolduğunu açıkladı. Tüketicilerden ürünleri geri çağıran firma, içeceklerin kesinlikle tüketilmemesi ve imha edilmesi gerektiğini bildirdi.

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Şirket alarma geçti! Enerji içeceği kutularına yanlışlıkla alkol dolduruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 10:15

ABD merkezli Celsius markasının “Astro Vibe Sparkling Blue Razz” adlı özel serisine ait bazı kutular, ambalaj karışıklığı nedeniyle alkolle doldu. Yetkililerin açıklamasına göre, ambalaj tedarikçisi, içi boş Celsius kutularını yanlışlıkla alkollü içecek üreticisi High Noon firmasına gönderdi. High Noon ise bu kutuları fark etmeden ile doldurdu.

Durumu fark eden şirket, olası riskleri önlemek amacıyla bazı ürünleri piyasadan çekti. , High Noon’un aynı üretim hattından çıkan bazı Beach Variety paketlerini de kapsıyor. Şu ana dek ürünlerle ilgili herhangi bir sağlık sorunu ya da hastalık bildirimi yapılmadı.

Şirket alarma geçti! Enerji içeceği kutularına yanlışlıkla alkol dolduruldu

TÜKETİLMEMELİ, İMHA EDİLMELİ

Geri çağırılan ürünlerin, 21–23 Temmuz tarihleri arasında Florida, New York, Ohio, Güney Carolina, Virginia ve Wisconsin eyaletlerindeki perakende noktalarına gönderildiği açıklandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (), bu lot kodlarına sahip Celsius Astro Vibe içeceklerinin kesinlikle tüketilmemesi ve imha edilmesi gerektiğini bildirdi. Öte yandan, farklı lot kodlarına sahip High Noon paketlerinin güvenli olduğu ve geri çağırmadan etkilenmediği vurgulandı.

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ETİKETLER
#geri çağırma
#alkol
#üyelik
#fda
#Celsius
#High Noon
#Ambalaj Karışıklığı
#Dünya
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