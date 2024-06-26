Şişeyle denize atılan mesaj 63 yıl sonra kıyıya vurdu! Bulana içinde ödül vardı

26 Haziran 2024 15:47 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:03

Yıllardır erkek olarak bilinen yılan 14 yavru doğurdu! Ronaldo herkesi şoke etti

Yıllardır erkek olarak bilinen yılan 14 yavru doğurdu! Ronaldo herkesi şoke etti

ABD'nin Maine eyaleti ile Kanada'daki Nova Scotia arasındaki Fundy Körfezi'ndeki Machias Seal Adası açıklarında, 1961 yılında, denize mesaj içeren 5 şişe bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde ise şişe, Boston yakınlarındaki Cape Cod'un kuzey ucunda bulundu.

Uzmanlar, şişelerin yüzey akıntılarını izlemek için kullanıldığını, bulunan şişenin de bir sürüklenme şişesi olduğunu açıkladı.

''ŞİŞELER YÜZEY AKINTILARINI TAKİP EDİYORDU''

Bir sözcü konuya ilişkin şunları söyledi:

"1922'den başlayarak, araştırmacılar şişeleri okyanusa bırakarak yüzey akıntılarını takip ettiler ve insanların şişelerin ne zaman ve nerede bulunduğunu bildirmelerini istediler.''

Bu eski tarz teknolojinin sadece kurtarma konumlarını ve tarihlerini anlamaya yardımcı olduğu belirtilirken, "Okyanus akıntıları hakkındaki bilgiler, petrol sızıntısı gibi potansiyel insan etkilerini nasıl en aza indireceğimizi anlamamıza yardımcı oluyor. Fakat uydular ve süper bilgisayarlar artık akımlara ilişkin daha iyi tahminler sağlıyor'' açıklamasında bulunuldu.

ŞİŞEYİ BULANA İÇİNDE ÖDÜL VAR

Yahoo.news'in haberine göre, şişeyi bulan için, içinde bir de ödül bulunuyordu. Şişenin yerini bildirene 1 dolar ödül verileceği vaat ediliyordu fakat ödülün bugün halen geçerli olup olmadığı bilinmiyor.