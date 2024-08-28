Sivrisinekten bulaşan doğu at ensefaliti virüsüne yakalanan hasta öldü! Ülkede vakalar arttı

28 Ağustos 2024 11:13 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:31

Göz kanatan dünyanın en ölümcül hastalıklarından biri Pakistan'da baş gösterdi!

Göz kanatan dünyanın en ölümcül hastalıklarından biri Pakistan'da baş gösterdi!

ABD'nin New Hampshire eyaletinde geçtiğimiz günlerde, bir sivrisinekten doğu at ensefaliti virüsü kaptığı duyurulan hasta hayatını kaybetti.

Eyaletin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanından (DHHS), doğu at ensefaliti virüsü vakasının en son 2014 yılında gözlemlendiğini bildirdi. Ayrıca Massachusetts ve Vermont eyaletlerindeki birer kişide daha doğu at ensefaliti virüsüne rastlandığını açıkladı.

Massachusetts eyaleti yetkilileri, hastalıkla mücadele kapsamında Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirmişti.

Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade etmişti.

NADİR VE ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK

Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor.

DOĞU AT ENSEFALİTİ BELİRTİLERİ

Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor.