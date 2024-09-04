Skandal doktor hatası: Ameliyatta yanlış organ çıkarıldı! Felaket bir ölüm yaşandı

04 Eylül 2024 15:34 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:51

ABD'nin Florida eyaletinde 3 çocuk babası William Bryan, skandal doktor hatası nedeniyle hayatını kaybetti. Ameliyatta Bryan'ın yanlış organı alındı ve ameliyat masasından kalkamadı.

Marmoset maymunu ısırdı, hayatından oldu! Haftalarca mücadele verse de kurtulamadı

Marmoset maymunu ısırdı, hayatından oldu! Haftalarca mücadele verse de kurtulamadı

ABD'nin Florida eyaletinde skandal bir olay meydana geldi. William Bryan, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Bryan'a dalağında yara olduğu bu yüzden ameliyat olması gerektiği söylendi. Fakat ameliyatın acil olduğu olmaması durumunda ciddi komplikasyonlar gelişebileceği, kanamadan ölme riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

DALAK YERİNE KARACİĞERİ ÇIKARILDI

Riskleriyle alakalı doktorla görüşmesinin ardından Bryan, ameliyat olmaya karar verdi. Fakat ameliyat sırasında Bryan'ın dalağı yerine karaciğeri alındı. O esnada aşırı kan kaybı yaşayan Bryan hayata tutunamadı ve öldü.

ATARDAMARI KESİLDİ, KAN KAYBI YAŞADI

Ailenin avukatı, ameliyat sırasında dalak yerine karaciğerin çıkarılmasının yanı sıra ölümüne yol açan büyük bir atardamarın kesildiğini de belirtti. Ayrıca doktorun hatayı hemen fark etmediği, çıkarılan karaciğer örneğinin 'dalak' olarak kayıtlara geçtiği de ifade edildi.

OTOPSİ İDDİALARI DOĞRULADI

Otopsi de avukatın iddialarını doğruladı. Adli tabip, dalağın hala vücudunda olduğunu, karaciğerinin ise çıkarıldığını bildirdi.