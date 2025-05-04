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 | Berkay Alptekin

Skandal gün yüzüne çıktı! ABD, çocuk istismarına değil tazminata odaklandı

ABD’de yeni bir istismar skandalı ortalığı karıştırdı. Los Angeles şehrindeki kurumlarda kalan 7 bin çocuk, yeni yasadan cesaret alarak mahkemelere başvurdu. ABD basını ise çocuklara yaşatılandan çok ödenecek tazminat miktarına odaklandı

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Skandal gün yüzüne çıktı! ABD, çocuk istismarına değil tazminata odaklandı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 11:01

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde 7 binden fazla kişi, çocukluk yıllarında Los Angeles gençlik merkezlerinde cinsel istismara uğradığını ileri sürdü. Söz konusu olayla ilgili ABD merkezli AP ajansının haberine göre, Los Angeles gençlik merkezlerindeki cinsel istismar iddialarına karşılık 4 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Başlıkta özellikle '4 milyar dolarlık ödeme' ön plana çıkarıldı. Ancak haberin detaylarında cinsel istismar detayları ve mağdurların sayısı belirtilmedi. Ardından farklı haber kaynaklarında istismara uğrayan çocukların sayısının yaklaşık 7 bin olduğu ortaya çıktı.

Skandal gün yüzüne çıktı! ABD, çocuk istismarına değil tazminata odaklandı

DEĞİŞEN YASA SONRASI CESARETLERİNİ TOPLADILAR

ABD'nin 2020 yılında çıkardığı, "Çocukluk yıllarında cinsel istismar-saldırıya uğrayan mağdurlar, suçun failleri ve onları istihdam eden kurumlara karşı zaman aşımı olmaksızın dava açabilir..." yasası ile çok geçmeden mağdurlar tek tek ortaya çıkmaya başladı. Cesaretini toplayarak mahkemelere başvuranların sayısı 7 bini buldu.
Mağdurların hepsi geçmişlerinde Los Angeles bünyesindeki çocuk tutukevi tesisleri veya koruyucu bakımevlerinde kalanlardı.

Skandal gün yüzüne çıktı! ABD, çocuk istismarına değil tazminata odaklandı

SÜRE 5 YIL

ABC News'un haberine göre, şikayetler arasında 1959'a kadar geriye gidenler bile oldu. En çok şikayet ise 1980'ler ile 2000'ler arasından geldi. En fazla mağdur 2003 yılında kapatılan El Monte'deki MacLaren Çocuk Merkezi'nden çıktı.
Çocuk tutukevi tesisleri veya koruyucu bakımevlerinde kalanlar, personel tarafından sistematik olarak cinsel istismarda bulunulduğunu dile getirdi.
Dosyalar birikirken Los Angeles yönetimi tüm mağdurlara 4 milyar dolar ödemeyi kabul ettiklerini ve "herkesten özür dilediklerini" duyurdu.
Bu paranın 5 yıl içinde ödeneceği belirtildi. Amaç "mağdurların iyileşmesine ve hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı olmak" şeklinde açıklandı. Yönetim ayrıca gençleri güvende tutmak için gereken sistemsel değişiklikleri yapmaya kararlı olduklarını açıkça ortaya koyduklarını belirtti.
Tazminattan hangi kurbana ne kadar ödeneceğine uzmanlarından oluşan bağımsız bir ekip karar verecek.

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