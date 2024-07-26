Skandal ihmal! Baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü bulundu

26 Temmuz 2024 10:39 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:59

Beyin yiyen amip bir kişiyi öldürdü, bir çocuk hastanede! İsrail'de vakalar artıyor

Beyin yiyen amip bir kişiyi öldürdü, bir çocuk hastanede! İsrail'de vakalar artıyor

İngiltere'de yaşayan aslen Letonyalı olan 39 yaşındaki iki çocuk annesi Inga Rublite, ani başlayan bir ağrısı yüzünden hastaneye gitti. Baş ağrısını, 'gök gürültüsü gibi' olarak tanımlayan Rublite'nin triyajı yapıldı. Hastanenin acil servisinde saatlerce bekleyen Rublite için ''02.07'de bazı gözlemler için görüldü ve saat 04.30, 05.26 ve ardından saat 06.50'de personel tarafından çağrıldı ve sistemden taburcu edildi.'' gibi bilgiler kayıtlara girildi.

SANDALYENİN ÖNÜNE YIĞILMIŞ HALDE BULUNDU

Hastane, cevap gelmediği için uzun süre beklemenin ardından bölümden ayrıldığının varsayıldığını belirtti. Fakat sabah 7 civarında Rublite, bekleme odasında, başında bir paltoyla sandalyesinin önünde yığılmış halde bulundu. Genç anne, tepkisizdi, nöbet geçirmişti ve kusmuştu.

Doktorlar tarafından 'derhal müdahale edildiği' belirtildi. Fakat Inga Rublite, "cerrahi müdahaleyle düzeltilemeyecek kadar önemli, yaşaması mümkün olmayan beyin hasarı" geçirmişti ve kurtarılamadı.

''FIRSAT KAÇIRILDI''

Hastanenin büyük bir ihmalkarlığı olduğunu belirten Rublite'nin ailesi dava açtı. Danışman Dr. Robert Jamieson, "Onun nasıl olduğunu, nasıl göründüğünü görme fırsatı kaçırıldı" diyerek itirafta bulundu. Açıklamalarına devam eden Jamieson, şunları söyledi:

"İnsanların acil serviste uyuması duyulmamış bir şey değil. Bölümümüze gelip oturan çok sayıda evsiz var. Hastaların yaklaşık yüzde 6’sı muayene olmadan ayrılıyor. Personel, hastaların her gün montlarını başlarına geçirdiğini görüyor."

Vakıf da Rublite'nin beyin kanamasının teşhis edilmesi için tarama yapılmasında gecikme yaşandığını, bunun taramada fark edileceğini kabul etti.

Bayan Rublite o noktada "uyanıktı, uyanıktı, mide bulantısı yoktu ve şiddetli ağrı çekiyordu."