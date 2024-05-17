Slovakya Başbakanı Fico yeniden ameliyata alındı: Durumu son derece ciddi

17 May 2024 17:05 - Güncelleme : 17 May 2024 17:24

Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico, bugün yeniden 2 saatlik bir ameliyata alındı. Slovakya Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak, Başbakan Fico’nun başkent Bratislava’ya sevk edilmesi kararının başbakanın sağlık durumunda daha fazla bir iyileşme görülmesi durumunda alınacağını söyledi.

''BAŞBAKANIN DURUMU CİDDİ''

Kalinak, “Nasıl gittiğini daha net bir şekilde anlamak için birkaç gün daha gerekiyor. Bugün yapılan ameliyatın olumlu yöne doğru sonuçlar göstereceğini düşünüyorum” dedi.

“İyileşmeyi gördüğüm için moralim daha yüksek” diyen Başbakan Yardımcısı Kalinak, “Başbakanın durumu hala ciddiyetini koruyor ama umutluyum” dedi.

BAŞBAKANIN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Fico'nun tedavi gördüğü hastanenin direktörü Miriam Lapunikova ise, tedavisi yoğun bakımda devam eden Fico’nun bilincinin açık ve durumunun stabil olduğunu söyledi. Lapunikova, bugün yapılan ameliyatta ise ölü dokuların temizlendiğini sözlerine ekledi.

ŞÜPHELİNİN EVİ ARANDI

Slovak polisinin bir kişiyi cinayetle suçladığı açıklanırken, Slovak yerel basını şüphelinin 71 yaşında ve bir alışveriş merkezinin eski güvenlik görevlisi olduğunu yazdı. Şüphelinin kimliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, polis şüphelinin Levice kasabasında bulunan evinde saatler süren bir arama gerçekleştirdi.